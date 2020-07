NBA korvpalli uus reaalsus. Mängudest loobujaid ootab kriitika asemel palav aplaus

Spordis ei maksa ähvardusi juba ammu tõsiselt võtta. Aprillis ja mais kirjutas Briti meedia anonüümsetele allikatele viidates, et paljud Premier League’i jalgpallurid kardavad koroonaviirust ega soovi hooaega jätkata.

Mida aeg edasi, seda vähemaks kuulujutte jäi. Nüüd on Inglismaa jalgpallis kõik nagu tavaliselt: kes on terve ja piisava tasemega, jookseb väljakule. Isegi Watfordi kapten Troy Deeney, kes oma kuuekuuse lapse tervisele viidates esialgu klubi treeningutele ei ilmunud, on kolmes voorus kaasa teinud peaaegu kõik minutid.

Saksamaa Bundesliga, Hispaania La Liga ja Itaalia Serie A-ga on sama lugu. Nii staarid, töömesilased kui ka pingipoisid on kohal.

Loobujatest pole kuulda olnud ka Põhja-Ameerika jäähokiliiga NHL-i puhul, kuigi väidetavalt ei soovi lausa 75% mängijaid jääle naasta.

Korvpallis on lood teisiti. Miks see nii on?