NBA klubiomanik: kasvuhormooni tarvitamine peaks lubatud olema

Cuban rahastas USA Michigani ülikooli uuringut, millest selgus, et kasvuhormoon aitab lühendada raskete vigastuste puhul taastumisaega. Näitena toodi põlve ristatisidemete rebendid, mida juhtub korvpallis ja mitmetel teistel spordialadel tihti.

"Ainus põhjus, miks NBA-s ei lubata kasvuhormooni kasutada, on see, et rahvusvaheline antidopinguagentuur WADA on selle ära keelanud. Selle otsuse taga pole mingit loogikat või teaduslikku põhjendust. Minu rahastatud uuring on esimene samm andmete kogumisel. Loodetavasti võtavad NBA ja rahvusvaheline olümpiakomitee eeskuju ja uurivad seda teemat edasi," rääkis Cuban ESPN-ile.