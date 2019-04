NBA klubi peatreener kritiseeris teravalt teise meeskonna mängija suhtumist

Nüüd on Westbrooki vastu sõna võtnud ka Warriorsi peatreener Kerr, kelle sõnul on selline käitumine NBA-le kahjulik. "Tunnen, et peaksime liigana olema väga ettevaatlikud. Oleme praegu väga heas olukorras, populaarsed - fännid armastavad meie mängu ja kõike selle ümber. Üle kõige meeldib neile aga see ühendus, mis on nende ja mängijate vahele loodud. Ma leian, et Westbrooki tegevus ei ole kindlasti ühestki otsast tervislik dünaamika," sõnas Kerr The Athleticule.

"Sellist asja on alati olnud - mängijad ja ajakirjanikud ei saa alati kõige paremini läbi. Aga oleme olukorras, kus mängijatele on pidevalt ligipääs olemas ja see ongi see, mistõttu saavad pallurid nii palju palka. Seda ei tohi unustada."