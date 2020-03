NBA klubi omanikul tuvastati koroonaviirus

Knicksi pressiteate kohaselt olid 64-aastasel Dolanil "väiksed, kui mitte olematud sümptomid" ning ta on end pannud karantiini.

NBA kogukonnast on varem koroonaviiruse juhtumeid avastatud Utah Jazzist, Brooklyn Netsist, Boston Celticsist, Los Angeles Lakersist, Philadelphia 76ersist ja Denver Nuggertsist. Nende seas on nii mängijaid kui ka klubi töötajaid. Nimekaimad koroonaviirusesse nakatunud on olnud Kevin Durant ja Marcus Smart.

NBA-d on kritiseeritud koroonaviiruse testide kasutamises ajal, mil tavainimestel on end raske testida lasta. NBA komissar Adam Silver on mängijate testimist kaitsnud väitega, et tegemist on ideaalsete viiruskandjatega, kuna nad reisivad tihti, viibivad sageli rahvarohketes kohtades ning võivad sedasi pahaaimamatult nakatada paljusid inimesi.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

