NBA katsetab sõsarliigas põneva vabaviskeuuendusega, et mänge kiiremaks muuta

Algaval hooajal katsetatakse seetõttu NBA sõsarliigas G-liigas huvitava uuendusega: nimelt kehtestatakse reegel, mille järgi viskab vabaviskejoonele sattunud mängija alati vaid ühe viske, mis annab vastavalt tehtud vea tüübile kas üks, kaks või kolm punkti.

Keskmine G-liiga mäng kestis eelmisel hooajal kaks tundi ja viis minutit, muudatuse abiga loodetakse see aeg saada alla kahe tunni.

Antud muudatus ei kehtiks viimase kahe minuti ja lisaaja jooksul, kus vabaviskeid oleks endiselt nii palju kui varem.

Lisaks sellele, et väljakul olevad mängijad saaksid seetõttu vähem puhata, eeldatakse, et muudatus kahandab pisut liiga üldist vabaviskeprotsenti - uuringud on näidanud, et NBA korvpallurid tabavad vabaviskejoonel olles teise viske üldiselt neli-viis protsenti sagedamini kui esimese.