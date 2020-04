NBA kaalub kõikide play-off mängude Las Vegasesse viimist

Sports Illustrated avaldas vastava plaani täna anonüümsetele allikatele tuginedes.

Mängijad peaksid sellisel juhul kinni pidama rangetest karantiininõuetest ning mängima tühjas hallis ilma pealtvaatajateta.

Et hooaeg kulgeks kiiremini, kaalub NBA võimalust pidada esimesed play-off ringid süsteemis "viiest parem" ning vaid finaal traditsioonilises "seitsmest parem" formaadis.

Las Vegas valiti säärase turniiri potentsiaalseks toimumispaigaks seetõttu, et NBA peab seal iga-aastaseid suveliigasid ning on seeläbi juba mitmete hotellide ja spordiareenidega häid suhteid loonud.

Sellise turniiri korraldamine praeguses olukorras nõuab siiski tuhandete mängijate ja taustajõudude Las Vegasesse reisimist ning hotelli- ja spordisaalide töötajate tööle naasmist. Oma inimesed peaksid "kodukontorist" ära kutsuma ka telejaamad, kes fännidele selle sõu koju kätte viiksid.

Samuti peaksid korraldajad hankima tuhandeid koroonaviiruse teste ja tagama, et proovide tulemused võimalikult kiiresti teatavaks saaksid. Arvestades, et NBA klubisid on juba niigi kritiseeritud laustestimise eest, võib see USA-s osutuda problemaatiliseks.