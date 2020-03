NBA juhtkond hakkab klubide omanikega arutama mängude viimist suletud uste taha

Siiani ei ole USA-s veel ükski osariik nõudnud, et NBA mängud tuleks korraldada ilma pealtvaatajateta, kuid sellegipoolest on profiliiga juhtkond palunud klubidel valmistuda hädaolukordadeks.

Viimastel andmetel on USA-s tuvastatud koroonaviirus 564 inimesel. Elu on haigusele kaotanud 22 inimest.

Mitmed tippmängijad on jõudnud juba arvamust avaldada, et NBA ei peaks tühjade tribüünide ees kohtumisi pidama. Näiteks Los Angeles Lakersi superstaar LeBron James teatas, et tema sel juhul väljakule ei tule.

"Mängida ilma fännideta? "Ei" on minu lihtne vastus. Ma ei mängi, kui meil pole tribüünidel fänne, kelle nimel ma tegelikult ma seda kõike teengi. Ma mängin oma tiimikaaslaste ja toetajate nimel ning just see ongi kõige olulisem. Kui ma tulen areenile ja seal publikut pole, siis jään mängust eemale," kinnitas James.

Möödunud nädalal haigestus kolmekordne NBA meister, Golden State Warriorsi ridades mängiv Stephen Curry ning ta viidi haiglasse kontrolli, kus tal tehti ka koroonaviiruse test. Koroonaviirust mehel ei tuvastatud, küll aga on ta nakatunud grippi.