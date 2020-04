NBA juht: enne maikuud ei tehta hooaja osas ühtegi otsust

"Olen oma inimestele ölenud, et peame aktsepteerima, et vähemalt aprilli jooksul ei saa me ühtegi otsust teha," sõnas Silver. "See ei tähenda kohe, et 1. mail saaks midagi teha."

NBA-s peatati hooaeg 11. märtsil, kui selgus, et Utah Jazzi mängija Rudy Gobert on nakatunud koroonaviirusesse. Algselt arvestati ühe kuu pikkuse mängupausiga, aga koroonaviiruse levik on sellele unistusele kriipsu peale tõmmanud. "Fakt on see, et praegu tean veel vähem, mis edasi saab," jätkas NBA juht.

Silveri sõnul peab peagi hakkama mõtlema ka järgmise hooaja peale. "Perfektses maailmas prooviksime loomulikult põhihooaja lõpetada ja seejärel play-off mängudega edasi minna, aga olen viimaste nädalate jooksul õppinud, et meil on liiga vähe informatsiooni, et selliseid plaane paika panna. Kui mõelda suve peale, siis millalgi tuleb hetk, kus käimasolev hooaeg hakkaks mõjutama järgmist aastat."

ESPN kirjutas möödunud nädalal, et NBA juhid valmistuvad variandiks tänavune hooaeg lõppenuks kuulutada.