NBA järgib põneva reeglimuudatusega NFL-i eeskuju

Seni oli suurematest ookeanitagustest profiliigadest kohtunike otsuste vaidlustamine pigem Ameerika jalgpalli (NFL) treenerite pärusmaa, kuid järgmisest hooajast hakkavad taolised närvesöövad hetked aset leidma ka korvpallis.

Lisaks vaidlustamise reeglile kiitis juhtkond heaks videokordusi puudutava muudatuse. Nimelt anti videokorduste keskusele õigus ja võimalus koheselt üle vaadata ja otsustada, kas vise oli väärt kahte või kolme punkti ning kas mängija jõudis viske sooritada enne viskekella täis tiksumist.

"Need otsused tugevdavad meie mängu teenindamise programmi ning aitavad kohtunikel teha õigeid otsuseid," ütles liiga tegevdirektor Byron Spruell pressiteates. "Peatreeneritele hääle andmine suurendab kindlust meie videokorduste protsessi tiimide ja fännide seas ning lisab mängu uue ja põneva strateegilise elemendi. NBA Korduste Keskusele kohese tagasi kerimise õiguse andmine parandab mängu voolavust ja ning tõstab igasuguste skoorimuudatuste reaalaja teadlikkust."

Reaaluses näeb kohtunike otsuste vaidlustamine välja nii, et treener peab võtma minutilise vaheaja ning seejärel vilemehe suunas näppu keerutama. Seda on tal õigus teha vaid ühe korra mängu jooksul, olgu siis kohtuniku vastav otsus vale või mitte. Kui treeneril on time-out'id otsas, ei saa ka otsust vaidlustada.