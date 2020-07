NBA hooaja jätkumine on küsimärgi all

Nagu teada, plaanib Ameerika korvpalliliiga NBA jätkata oma hooaega Floridas. Juba praeguseks on paljud mängijad, nende hulgas ka staarid teatanud oma nakatumisest koroonaviirusega. Sellega kaasneb hulk küsimusi, kas on ikka mõistlik jätkata hooajaga ning milliseid turvameetmeid rakendatakse. Portaal Time 100 tegi NBA volinikuga Adam Silveriga intervjuu, kus selgitati liiga plaane.

“Kui juhtumid on isoleeritud, on see üks asi. Ma arvan, et suur faktor on tõsiasi, kuidas nad nakatuvad. See saab olema põhiküsimus, kas me peaksime oma plaaniga jätkama. Kuid kindlasti, kui koroonaviiruse juhtumite arv kasvab, siis me ei jätka hooajaga. Ma olen ka varem öelnud, et me ei saa põgeneda selle haiguse eest. Ma olen täiesti veendunud, et me oleme võistluspiirkonnas turvalisemas paigas kui kuskil mujal. Me võtame täieliku vastutuse ning vaatame, kuidas olukord arenema hakkab. Tervis ja turvalisus on meie esimene prioriteet,” tunnistas NBA esindusisik Silver.

Adam Silver has admitted that a continued spread of COVID-19 throughout the NBA could result in the season being called off again.



