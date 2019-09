NBA ekskorvpallur lasti Dallases maha

NBA-s New Jersey Nets ja Memphis Grizzliest esindanud Emmett mängis viimastel hooaegadel peamiselt Aasias ning Lõuna- ja Kesk-Ameerikas. Viimati esindas ta Puerto Rico klubi Capitanes de Arecibot.

Emmetti surma üksikasju pole avalikustatud. Teada on vaid, et politsei on alustanud mõrvajuurdluse.

Korvpallurist jäid maha abikaasa ja pisitütar.