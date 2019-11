NBA ekskorvpallur: Euroopas on kaitsemäng hoopis kõrgemal tasemel

"Siinsed mängud on väga konkurentsivõimelised ja võitluslikud. Tunnen, et Euroliigas on kaitsemäng oluliselt kõrgemal tasemel," võrdles 26-aastane Stauskas NBA ja Euroopa korvpalli.

"Kogu aeg on palliga mängijal surve peal. Rünnakul pole sisuliselt üldse vaba ruumi. See ongi peamine erinevus," lisas Stauskas, kes alustas mullust hooaega Portlandis ja lõpetas Clevelandis.

Euroopa klubide ründemängu kohta teatas Stauskas: "Pall liigub rünnakul väga hästi. Mängujuhid on kogu aeg suures pildis. NBA-s võtavad viskajad tihti rünnakul põhirolli üle. Tohutu erinevus."

198 cm pikkune kanadalane on toonud senise viie Euroliiga mänguga keskmiselt 9 punkti, 1,6 lauapalli ja ühe resultatiivse söödu mängu kohta.

"Tunnen, et minu kohanemine võtab veel aega. On alles november, kuid tunnen, et arenen päris hästi edasi," lisas Stauskas, kes mängis NBA-s alates 2014. aastast.