Paljajalu tehtud mõõtmiste tulemusena saavad korvpallifännid nüüd ette märksa parema pildi, kui pikad nende lemmikpallurid reaalselt on. Kui mõned üksikud mängijad on pikkuseandmete uuendamisega "pikemaks kasvanud", siis reeglina on keskmise NBA palluri pikkus varasemate andmetega võrreldes nüüd umbes tolli jagu (2,5 cm) lühem.

Kuigi kõikide mängijate ametlikke mõõtmistulemusi pole veel avaldatud, on mõned neist siiski juba avalikuks saanud.

Valik NBA mängijate pikkuseid ja muutus võrreldes nende varasema ametliku pikkusega:

LeBron James - 205 cm (varem 203 cm)

Luka Doncic - 200 cm (varem 201 cm)

Kristaps Porzingis - 220 cm (varem 221 cm)

Boban Marjanovic - 223 cm (varem 221 cm)

Tacko Fall - 226 cm (varem 231 cm)

Zion Williamson - 198 cm (varem 201 cm)

Dwight Howard - 208 cm (varem 211 cm)

Kyrie Irving - 188 cm (varem 191 cm)

Kevin Durant - 208 cm (varem 206 cm)

James Harden - 196 cm (sama)

Russell Westbrook - 191 cm (sama)

Derrick Rose - 186 cm (varem 191 cm)

Kemba Walker - 180 cm (varem 185 cm)

Isaiah Thomas - 173 cm (varem 175 cm)

Draymond Green - 198 cm (varem 201 cm)

Jimmy Butler - 201 cm (varem 203 cm)

Joel Embiid - 213 cm (sama)

Donovan Mitchell - 185 cm (varem 191 cm)