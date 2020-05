Nagu vampiir: Michael Jordanil oli filmivõtete ajal ränk graafik

"Space Jamis" osalesid ka mitmed teised NBA staarid, aga Jordani graafik oli peategelasena kõige karmim.

Võtted kestsid esmaspäevast laupäevani hommikul kella seitsmest kuni kella 19-ni. Lõunal tehti paaritunnine paus, et Jordan saaks treenida.

Filmitiim ehitas Jordani jaoks spetsiaalse korvpalliplatsi, mis sai nimeks Jordan Dome. Seal mängis ta igal õhtul koos teiste tuntud mängijatega korvpalli. Üks Jordan Dome'is viibinud palluritest oli Reggie Miller.

"Kohtumiste tase oli uskumatu, me poleks saanud paremini mängida. Et kohtunikke polnud, läks asi päris füüsiliseks. Ma ei kujuta ette, kuidas Michaelil nii palju energiat oli. Ta oli terve päeva võtetel ja seejärel mängis kolm tundi järjest korvpalli. Vahel läks ta pärast seda veel jõusaali, sest ta teadis, et järgmisel päeval on vaja kell kuus üles ärgata. Ta oli nagu vampiir," rääkis Indiana Pacersi legend Jordanist.

Jordani taktika töötas, sest ta vedas Chicago Bullsi hooajal 1995/1996 põhihooajal 72 võiduni, finaalis oldi üle Seattle SuperSonicsist.

Edu saatis ka "Space Jami", sest tegu on siiamaani läbi aegade enim tulu teeninud korvpallifilmiga.