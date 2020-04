Nagu 22 aastat tagasi: Jordan valitseb taas maailma

"The Last Dance" ehk eesti keeles „Viimane tants” oleks korvpalliüldsuse kihama pannud ka koroonakriisita. Esialgu oleks USA spordikanal ESPN pidanud sarja näitama NBA tänavuse finaalseeria puhkepäevadel. Võib spekuleerida, kumma reitingud olnuks suuremad. Kui sai selgeks, et lähemal ajal ei toimu midagi, haarati võimalusest ja tehti esilinastus poolteist kuud varem.

Viimastel päevadel on sari olnud vähemalt USA spordimeedias kõneaine number üks. 1990. aastatel oli Jordani ja Chicago Bullsi populaarsus ülemaailmne, seega potentsiaali võiks olla ka mujal.

Mis teeb sarja eriliseks? Kõige aluseks on hooajal 1997/98 filmitud materjal, mis oli seni avalikkuse eest peidus. Bulls lubas NBA meelelahutusosakonna võttegruppi sisuliselt igale poole. Filmimiseks saadi viimasena roheline tuli just Jordanilt. Tingimus: kumbki pool ei tohi 500-tunniseks veninud materjali teise nõusolekuta levitada.