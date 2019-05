Müürseppa NBA-sse kutsunud Boston Celticsi legend sai südameataki

See on 60-aastase Celticsi legendi teine infarkt, esimene hoop tabas teda 2009. aastal. Klubi teatel on Ainge Milwaukees saadud südameatakist hästi toibunud ning arstide sõnul taastub patsient komplikatsioonideta.

Ainge oli Milwaukees jälgimas idakonverentsi teise ringi play-off seeriat, kus seis Milwaukee Bucksi ja Boston Celticsi vahel on 1-1.

Just Ainge oli see mees, kelle tõttu Martin Müürsepp 2003. aastal Boston Celticsi juurde NBA suveliigasse läks. Mängijana kahel korral NBA meistriks tulnud Ainge oli Müürsepa talendi austaja. Ent pikemaks koostööks ikkagi ei läinud, Müürsepp sai suveliigas vigastada ning NBA-sse tagasi mineku väljavaated kustusid lõplikult.

Ainge mängis NBA-s 14 hooaega, neist suurema osa Celticsis (1981-1989). Pärast sportlaskarjääri lõppu oli ta kolm hooaega Phoenix Sunsi peatreener (1996-1999). Seejärel liitus Celticsi juhtkonnaga, kus toimetab seniajani.