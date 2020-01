Müürsepp hukkunud Kobe Bryantist: ta oli nii positiivne superstaar, kõik vaatasid talle alt üles

"Kobe Bryant - ta on andnud niivõrd palju igale kontinendile. Ta oli niivõrd positiivne ja eeskujulik superstaar, kellele kõik vaatasid alt üles. Igatepidi tundub see uskumatu, mis juhtus," rääkis Müürsepp, kirjutab ERR Sport.

"Mul eraeluliselt temaga pistmist ei ole olnud, aga oleme platsi peal mõned korrad kokku sattunud ja noor Bryant üldiselt pani meile sellise show seal püsti, kui viskas kümne minutiga üle 30 punkti," jätkas Müürsepp.

"Teame kõik tema hüüdnime "black mamba", kogu see tema võidujanu ja töövõime. Sellest on raamatuid kirjutatud ja filme tehtud ning kindlasti tehakse ka edaspidi. Ta on tõesti tõeline ikoon," meenutas Müürsepp Bryantit ja lisas: "Ta nägi niivõrd palju vaeva igas oma mängu elemendis ning me teame, kui palju ta veetis päevi ja öid saalis. Iga mängu ja treeningut võttis ta väljakutsena."