Moskva Himki staari Aleksei Švedi karjäär võib jätkuda NBA-s

Astahhovi sõnul on Šved valmis minema ookeani taha, kuid juhul, kui talle on garanteeritud kindel roll meeskonnas. "Usun, et kui ta saab mõne tõsise pakkumise, siis on raske teda Himkis hoida. Asi pole isegi rahas, vaid tema rollis. Ehkki Šved juba mängis NBA-s, võtaks ta uuesti väljakutse vastu, kuid ta tahab meeskonnalt ja peatreenerilt teatud garantiid mängimise osas."

Himki mänedžer Euroopas paiknevate konkurentide pärast ei muretse. "Juhul, kui NBA-st ei tule pakkumist, siis ma ei näe põhjust, miks Šved peaks liituma teise Euroopa tiimiga, kui on meie juures liidermängija. Igatepidi on see siiski tema otsus," rääkis Astahhov, lisades, et Himki soovib venelasega koostööd jätkata ning esimesed läbirääkimised on juba alanud.

2015. aastal Himkiga liitunud Šved veetis sellele eelnenud kolm hooaega NBA-s. Ta jõudis mängida Minnesota Timberwolvesi, Philadelphia 76ersi, Houston Rocketsi ja New York Knicksi eest.