Misjonitöö nimel korvpallist loobunud tagamängija on NBA-sse naasmas

32-aastane Collison teatas juunis, et soovib keskenduda senisest rohkem misjonäritööle Jehoova tunnistajana.

"Korvpall on lapsest saati olnud minu elu ja ma ei oleks kunagi osanud ette kujutada, et midagi võiks mulle sellest rohkem rõõmu tuua. Kuigi armastan korvpalli endiselt, tean, et samal ajal on olemas midagi veel olulisemat - minu pere ja usk," kirjutas Collison oma teadaandes.

"Olen Jehoova tunnistaja ja minu usk tähendab mulle kõike. Tunnen tohutult rõõmu, kui vabatahtlikuna teisi aitan ja ülemaailmses misjonitöös osalen. See tunne on võrreldamatu. Olen otsustanud oma karjääri NBA-s lõpetada."

Collisonist sai lõppenud hooaja järel vabaagent ning kui ta sooviks edasi mängida, oleks ta ilmselt saanud endale mitmeaastase lepingu, mis oleks talle igal aastal sisse toonud 10-12 miljonit dollarit.

Nüüd on ESPN-i andmetel Collisoni huvi korvpalli vastu taas tärganud. Väidetavalt soovib ta liituda kas Los Angeles Lakersi või linnarivaal Clippersiga. 183 cm pikkune mängujuht ongi pärit Los Angelese lähedalt. Kui Collison vormi saab, kuluks ta mõlemale klubile vähemalt rollimängijana ära.

NBA-s lisaks Clippersile veel New Orleans Hornetsit, Dallas Mavericksi, Sacramento Kingsi ja Indiana Pacersit esindanud Collisoni arvele on kümne aastaga jäänud 708 põhihooaja kohtumist, mille jooksul sai ta keskmiselt kirja 12,5 punkti ja 5,0 korvisöötu mängus.