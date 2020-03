Mis saab? Koroonaviirus hirmutab ka NBA-d, LeBron James keeldub suletud uste taga mängimast

ESPN-i teatel palusid NBA korvpalliliiga juhid reedel klubidel valmistuda võimaluseks, et mänge hakatakse pidama suletud uste taga. Los Angeles Lakersi superstaar LeBron James sellise variandiga aga nõus pole.

"Mängida ilma fännideta? "Ei" on minu lihtne vastus," sõnas James pärast reedest kohtumist Milwaukee Bucksiga. "Ma ei mängi, kui meil pole tribüünidel fänne, kelle nimel ma tegelikult ma seda kõike teengi. Ma mängin oma tiimikaaslaste ja toetajate nimel ning just see ongi kõige olulisem. Kui ma tulen areenile ja seal publikut pole, siis jään mängust eemale."

Boston Celticsi täht Kemba Walker nõustus kolleegiga. "See oleks kohutav ja igav. Sama hästi võiks siis juba mängu lihtsalt ära jätta. See oleks halb, aga paraku on päeva lõpuks olukord muutumas hullemaks. Ma ei teagi, aga kindlasti oleks (tühjade tribüünide ees) mängimine imelik."