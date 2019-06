Miloš Teodosić avaldas kahetsuse NBA osas

2017. aastal Clippersiga liitudes oli Teodosić 30-aastane.

"See kõik on individuaalne, aga ma arvan, et ei tohiks minna nii hilja nagu ma," vahendas Eurohoops Teodosići sõnu. "Arvan, et tulin USA-sse liiga hilja. Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kingsi mängumees - toim) liikus õiges vanuses. Peaks olema 24-, 25-aastane ja Euroopas juba varasemalt suuri tegusid korda saatnud. Selleks ajaks on saavutatud piisav küpsus ja enesekindlus ning see on ideaalne aeg NBA-sse minemiseks."

Teodosić lisas, et NBA-sse minekut üldplaanis ta ei kahetse. "Ma ei tahtnud karjääri lõpetada ja jääda kahetsema, et ei läinud ja tundnud omal käel, kuidas seal asjad käivad. NBA-s on mängustiil, organiseerimine ning kõik ülejäänu totaalselt erinev võrreldes Euroopaga. See oli üks hea kogemus mulle."

Kahe hooajaga sai Teodosić NBA-s kirja 60 kohtumist, mille jooksul ta viskas keskmiselt 8 punkti, andis 4 söötu ja võttis 2,4 lauapalli.