Mike Tysoni endine mänedžer meenutas raju pidu: Tyson tahtis Michael Jordani läbi peksta

Tyson ja Jordan sattusid kokku 1988. aasta detsembris toimunud NFL-i tähe Richard Denti 28. sünnipäevapeol. Peol oli kohal palju spordikuulsusi, teiste hulgas tollane NFL-i klubi Chicago Bearsi peatreener Mike Ditka ning poksipromootor Don King.

Holloway sõnul hakkas Tyson Jordaniga tüli norima, sest Jordan oli varasemalt olnud suhtes modelli ja näitleja Robin Givensiga, kellega Tyson toona lühikest aega abielus oli. "Tyson istus jook süles ning tema tõelised tunded hakkasid välja paistma," meenutas Holloway. "Ma palusin baarimehel Tysoni jookidesse rohkem vett sisse valama hakata, sest nägin, kuhu olukord on liikumas."

"Mike istus parasjagu Jordani vastas, kui ütles talle: "Kuule mees, kas sa pead mind lolliks? Ma tean, et sa k******d minu naist. Sa võid mulle öelda,"," jätkas endine mänedžer. "Jordan nägi välja, nagu ta oleks kummitust näinud. Oli selge, et Jordan tahtis lihtsalt püsti tõusta ja lahkuda sealt. Tema ei soovinud ühtegi tüli."

Holloway sõnul võttis Tyson siis uue mehe ette. "Ta pöördus Ditka poole: "Kas sa arvad, et keegi kardab sind? Arvestades kogu rassistlikku juttu, mis sa rääkinud oled?". Too õhtu oli tõeline tsirkus. Don King püüdis teemat vahetada, me hakkasime Tysonit maha rahustama. Mike karjus kõigile, et peksab Jordani läbi. Jordan tahtis võimalikult kiiresti sealt ära pääseda."