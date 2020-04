Michael Jordanilt rusikaga näkku saanud Steve Kerr: tegelikult tuli see mulle kasuks

Jordani ja Kerri vahel 1995. aastal toimunud kähmlus pole olnud eriline saladus, aga Jordani ja Bullsi kohta käiv dokumentaalsari "The Last Dance" on vanad teemad taas üles soojendanud.

Kerri sõnul hakkas teda Jordani üleliigne füüsilisus häirima ja ühel treeningul äigas ta maailma parimale korvpallurile vastu. Asi lõppes Kerri jaoks sinise silmaga. Kolmepunktivisete poolest tuntud Kerr ei mäletanud lööki, aga tagajärg kinnitab, et ta sai rusikaga näkku.

"Meie suhtele tuli see kindlasti kasuks, kuigi see võib kõlada kummaliselt. Ma ei soovitaks seda kellelgi kodus järgi proovida. Aga tollal oli treeningute intensiivsus palju kõrgem. 1980. ja 1990. aastate treeningutel oli igal aastal mitu kaklust. Suures pildis polnud see eriline draama," rääkis Golden State Warriorsi treener intevjuus kuulsale USA telenäole Ernie Johnsonile.

"Olen kindel, et Michael testis mind. Vastasin ja tagantjärele tundsin, et läbisin testi. Hiljem testis ta mind loomulikult uuesti," lisas Kerr.