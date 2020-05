Michael Jordanile kurikuulsa pitsa viinud töötaja: mürgitamise jutt on täielik jura

Jordani eratreener Tim Grover lisas, et tol ajal oli kell pool 11 õhtul võimalik Salt Lake City's tellida toitu vaid ühest pitsakohast. Tema sõnul tõid pitsa kohale koguni viis inimest, mis tekitas Jordani kaaskonnas tõsiseid kahtlusi. Jordan otsustas toidu siiski ära süüa, teistele ei jagunud ühtegi lõiku.

Kõnealuse Pizza Huti töötaja Craig Fite rääkis USA meediale pärast dokumentaalsarja vaatamist, et Grover rääkis parimal juhul pooltõdesid.

"See jutt on täielik jura, et mürgitasime pitsat. Täitsime kõiki ohutusnõudeid ja valmistasime toitu nii suure hoolega kui võimalik. Ja pitsat ei toimetanud kohale viis inimest, vaid kaks. Üks neist olin mina. Sel hetkel polnud meil isegi nii palju inimesi tööl," rääkis Fite raadiojaamale 1280 The Zone.

"Teadsime, et pitsa tellis Jordani kaaskond, aga meil polnud pitsa valmistamise ajal infot, kes pitsat sööma hakkab. Nägime ukseavast, et Jordan mängis oma toas kaarte ja ta isegi lehvitas meile. Olen 100 protsenti kindel, et pitsa polnud mürgitatud. Õhukese põhjaga pepperoni pitsa söömisest on raske toidumürgitust saada. Ja isegi kui Jordanil oli toidumürgitus, siis mitte meie pitsa tõttu," lisas Fite.

Vaatamata halvale enesetundele viskas Jordan 1997. aasta finaalseeria viiendas mängus Chicago Bullsi kasuks 38 punkti ja vedas Bullsi Utah jazzi vastu 90:88 võiduni. Bulls võitis seeria mängudega 4:2 ja krooniti viiendat korda NBA meistriks.