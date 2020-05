Michael Jordani uskumatu võidujanu: korvpallilegend vihastas vastase peale, kes julges võitu tähistada

Pitino ja Celtics võõrustasid Jordanit ning Chicago Bullsi 1997/1998 hooaja avamängus ning said valitseva meistri üle võidu numbritega 92:85. Pärast mängu tähistas Celticsi 21-aastane mängija Antoine Walker kerge tantsuga võitu. Jordanile see ei meeldinud.

"Ma ei unusta oma elu lõpuni seda hetke, kui kõnnime riietusruumi poole ja Michael Jordan karjub Walkeri peale," rääkis Pitino Boston Heraldi vahendusel. "Jordan karjub ja vannub tema peale. Mõtlesin, et mis küll ometi juhtus."

"Abitreener tuli minu juurde ja ütles, et Antoine tantsis pärast võitu rõõmust, kui Michael karjuma hakkas. Michael sõnas:"Antoine, sa ei tantsi, kui Chicagosse tuled". Jordan korrutas seda talle pidevalt," meenutas aastatel 1997-2001 Celticsit juhendanud Pitino.

Järgmises omavahelises kohtumises saigi Jordan oma "kättemaksu". 29 punkti visanud staa vedas Bullsi 97:87 võidule Celticsi üle. "Kohtumise lõpus võitlesid Michael ja Antoine Celticsi vabaviske ajal lauapalli eest. Michael ütles talle, et võtab lauapalli endale ja seda ta tegigi. See oli uskumatu, sest esiteks vabaviskel olnud mees eksiski sel hetkel ning teiseks Jordan võttiski lahtise palli endale," tõdes Pitino.

"Pärast mängu uurisin Walkerilt, et mida põrgut ta eelmises mängus Jordanile ütles. Antoine vastas, et mitte midagi. Jordan oli lihtsalt vihane, sest ta tähistas võitu. On kaks meest, keda ei tasu välja vihastada: Larry Bird ja Michael Jordan. Neid ei tasu närvi ajada, sest see tuleb alati ringiga sulle tagasi."