Michael Jordani dokumentaal on pakkunud palju uut ka tema tütrele: see on olnud silmiavav

Kaspar Ruus reporter RUS 7

Michael Jordan JB Autissier via www.imago-images.de

Kuuekordsest NBA meistrist Michael Jordanist ja Chicago Bullsist kõnelev dokumentaalsari "The Last Dance" on löönud spordimaailmas laineid juba nädalaid. Teiste hulgas on legendaarse Jordani kohta õppinud palju ka tema tütar Jasmine Jordan.