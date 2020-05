Michael Jordan: ma ei tahtnud 1998. aastal lõpetada, aga olin selleks sunnitud

Chicago Bullsi lagunemine näis paratamatu, sest omanik Jerry Reinsdorf ja Jerry Krause kinnitasid mitu korda, et peatreener Phil Jackson lahkub 1998. aastal võistkonna juurest. Reinsdorf pakkus pärast Jacksonile 1998. aasta suvel siiski uut ühe-aastast lepingut, aga Jackson polnud enam nõus.

"Krause ütles juba hooaja alguses, et Phil ei jää Bullsi isegi juhul, kui võidame põhihoojal kõik 82 mängu. Kui Phil ütles, et see on viimane tants, siis nii see ka oli. Teadsime seda. Kui mulle, Dennis Rodmanile, Steve Kerrile oleks uut lepingut palutud, võtnuks me selle vastu. Ma olin nagunii neil hooaegadel ainult ühe-aastaseid lepinguid teinud," rääkis Jordan.

"Kas Phil oleks samamoodi teinud, kui temaga oleks varem räägitud? Jah. Ainult Scottie Pippenit oleks tulnud natuke veenda, aga kui kõik teised lülid oleks tiimi juurde jäänud, siis ta poleks suutnud seitsmenda tiitli püüdmisest loobuda," lisas ta.

Jordani mängunälg osutus piisavaks, et 2001. aastal tuli ta Washington Wizardsi särgis uuesti platsile. 2003. aastal pani toona juba 40-aastane Jordan kolmandat korda karjäärile punkti, sedapuhku lõplikult.