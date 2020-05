Michael Jordan kaotas Las Vegases ühe ööga viis miljonit dollarit

Jordanit nähti tihti kasiinodest väljumas ka varahommikuti, kui tal seisis ees mäng koduklubi Chicago Bullsi eest. Ta oli valmis kihla vedama kõige peale - näiteks tiimikaaslastega selle peale, kelle pagas tuleb pärast lennureisi lindilt esimesena maha.

Ajaleht Daily Mail kirjutab, et kord kaotas Jordan Las Vegase kasiinos ühe ööga koguni 5 miljonit dollarit.

Tihti vedas korvpallitäht kihla ka golfi mängides ning kord tegi ta 100 000 dollari kaupa panuseid ning oli lõpuks maha mänginud 1,2 miljonit.

Hetkel jookseb Jordanist ja Chicago Bullsist rääkiv dokumentaalsari "The Last Dance", mille järgmine ehk viies osa on pühendatud jaanuaris helikopteriõnnetuses hukkunud Kobe Bryantile. Ka Jordani hasartmängusõltuvusele on pühendatud sarja üks osa.