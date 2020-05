Kümme osa ja 500 minutit tundub ükskõik millise dokumentaalsarja jaoks hirmuäratavalt suur amps. Materjal võib olla eksklusiivne, tegelased paeluvad ja teostus tippklassist, aga ühel hetkel võib laiema publiku huvi kaduda. Numbrite ja reaktsioonide põhjal tundub, et Jordan ja co. suutsid "The Last Dance'iga" lati ületada.