Michael Jordan Dennis Rodmani pidutsemisest keset hooaega: pidin teda Las Vegasesse otsima minema

Kogu maailmas laineid lööva dokumentaalsarja "The Last Dance", mis keskendub Michael Jordani viimasele hooajale Chicago Bullsi särgis, kolmandas osas meenutati NBA ajaloo ühe kuulsama mängumehe Dennis Rodmani seiklusi.

Rodman oli 1997. aasta hooaja alguses, mil Scottie Pippen oli jalavigastusega väljas, Bullsi üks võtmefiguure. "Dennis oli mees, kes meid koos hoidis," tõdes tollane Bullsi peatreener Phil Jackson. Kui Pippen aga pärast 35-mängulist pausi naasis, tundis Rodman oma rolli vähenemist ja palus peatreenerilt paari puhkepäeva, et saaks Las Vegases end tuulutada.

"Ütlesin Jacksonile, et kui sa Rodmani puhkusele lubad, siis me ei näe teda enam," meenutas Jordan. "Rõhutasin, et kui lubad teda Vegasesse, siis me kindlasti ei näe teda enam."

Peatreener Jackson otsustas Rodmani palvele vastu tulla, kuid tingimusel, et ta tuleb kahe päeva pärast tagasi. "Ta lahkus ruumist ja läks otse lennujaama. Pärast seda ei kuulnud me Dennisest enam 48 tundi mitte midagi," sõnas Jordan.

Rodmani tollane tüdruksõber, modell ja näitleja Carmen Electra tunnistas, et korvpallitäht nautis Las Vegases elu täiel rinnal. "Pidutsemine hakkas kohe pihta. Dennisega oli selline lugu, et tal oli vaja korra kõigest põgeneda. Me käisime tema lemmikrestoranis ja ööklubides. Pidu ei lõppenud."

Kaks päeva hiljem polnud Bulls jätkuvalt mehest midagi kuulnud. "Ta ei tulnud õigel aja tagasi," tõdes Jordan. "Seega pidin minema ja ta voodist välja saama."

"Hotelliuksele koputati ja seal oli Michael Jordan," meenutas Electra. "Ma peidsin tema eest diivani taha, sest ma ei tahtnud, et Jordan mind sellisena näeks. Jordan tuli sisse ja teatas Rodmanile, et on aeg trenni tagasi tulla."

"Rodmanil oli vaja korraks eemale saada," lisas Jordan. "Kuid ausalt öelda oli ta meeskonna jaoks alati olemas."