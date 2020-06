Michael Jordan avaldas politseivägivalla suhtes nördimust: meil on sellest kõrini

"Olen sügavalt kurb, mul on tõeliselt valus ja olen väga vihane," sõnas Jordan politseivägivalla kohta, mis nõudis eelmisel nädalal George Floydi elu.

46-aastane Floyd lämbus, kui politseinik Derek Chauvin põlvega tema kaelale surus. Hennepini maakonna ringkonnaprokuröri poolt reedel esitatud tõendite kohaselt lämmatas Chauvin oma ohvrit 8 minutit ja 46 sekundit, vaadates vaikides maapinna poole, samal ajal kui kahe lapse isa ahmis õhku, öeldes, et ei saa hingata.

Jordan lisas, et on hetkel koos nendega, kes protestiaktsioonidel osalevad. "Ma näen ja tunnen kõigi valu, pahameelt ja pettumust. Ma seisan koos nendega, kes kutsuvad üles, et meie riigis sügavalt juurdunud rassism ja vägivald värviliste inimeste suhtes ükskord lõppeks. Meil on sellest kõrini. ”

"Igaüks meist peab olema osa lahendusest ja me peame tegema koostööd, et õiglus oleks tagatud kõigile," lisas Jordan.