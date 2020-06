Michael Jordan astub suure sammu rassismivastases võitluses

"Me esindame uhket perekonda, kes on ületanud takistusi, võidelnud diskrimineerimise vastu kommuunides üle kogu maailma ning töötame iga päev selle nimel, et kustutada rassismi ja ebaõigluse jälge maailmast," seisis teates. "Mustanahaliste elud loevad. Tegu ei ole vastuolulise lausega."

"Nii kaua, kuni rassism, mis lõhub meie riigi institutsioone, pole täielikult välja juuritud, jätkame mustanahaliste inimeste elude kaitsmist ja parandamist," lisati pressiteates. "Teatame täna, et Michael Jordan ning Jordan Brand annetavad 100 millionit USA dollarit järgmise 10 aasta jooksul organisatsioonidele, mis võitlevad rassilise võrdsuse, sotsiaalse õigluse ja parema ligipääsu eest haridusele."

