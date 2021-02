Michael Jordan annetas kodulinna tervishoiusüsteemile veel 10 miljonit dollarit

Novant Health kliinikud peaks uksed avama 2022. aasta alguses Põhja-Carolina kagurannikul New Hannoveri maakonnas.

Jordan on varem andnud 7 miljonit dollarit meditsiinikeskuste avamiseks Charlotte'is aastatel 2019 ja 2020. Need kliinikud on teenindanud alates avamisest 4500 patsienti ja manustanud COVID-19 vaktsiini 1000-le inimesele.

"Olen väga uhke, et saan taas teha koostööd Novant Healthiga, et laiendada perekliiniku mudelit, et luua parem juurdepääs kriitilistele meditsiiniteenustele minu kodulinnas," ütles Jordan pressiavalduse vahendusel.

"Kõigil inimestel peaks olema juurdepääs kvaliteetsele tervishoiuteenusele, olenemata elukohast või sellest, kas tal on kindlustus või mitte," lisas kõigi aegade parimaks korvpalluriks peetav Jordan.

Jordan kasvas üles Põhja-Carolina väikses sadamalinnas Wilmingtonis ning õppis ja mängis korvpalli hiljem Põhja-Carolina ülikoolis. 15-aastase NBA-karjääri jooksul võitis ta koos Chicago Bullsiga kuuel korral meistritiitli.