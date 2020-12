Meediaga suhtlemisest keeldunud NBA korvpallitäht sai soolase rahatrahvi: "Ma ei räägi etturitega"

NBA korvpalliliigas on käimas meedia nädal, kuid Irving on korduvalt keeldunud ajakirjanikega suhtlemisest ning jätnud osalemata ka klubi pressiüritustel, teatas NBA.

Irvingu jaoks on see trahvisumma muidugi tühine, sest tema aastapalk küünib 33,3 miljoni dollarini.

Irving kommenteeris talle määratud karistust sotsiaalmeedias järgnevalt: "Mul on kõrini teiste propagandast. Ma olen tõe poolt, hoolimata sellest, kes seda ütleb. Ma olen õigluse eest väljas, ükskõik kelle poolt või vastu. Olen ennekõike inimene ja sellisena olen selle poolt, kes ja mida iganes inimkonnale tervikuna head teeb. Ma palvetan, et seda „trahvisummat” kasutataks marginaliseerunud kogukondade abistamiseks, eriti nähes, kus meie maailm praegu asub. Ma olen siin rahu, armastuse ja ülevuse nimel. Nii et lõpetage minu ja minu meeskonna tähelepanu hajutamine ning hinnake kunsti. Ma ei räägi etturitega, minu tähelepanu on enamat väärt."