Meedia: Madridi Reali tähtmängija Facundo Campazzo liitub Denver Nuggetsiga

Viimased kuud on argentiinlast seostatud Minnesota Timberwolvesi ja Dallas Mavericksiga. Viimaste teadete kohaselt on aga lepingule kõige lähemal hoopis Denver Nuggets, vahendas Eurohoops.

Campazzo agent Claudi Villanueva kinnitas neljapäeval, et mängija siirdub peagi NBA-sse. Hispaania meediale antud intervjuus ta ühtegi klubi ei maininud, aga lisas, et tõenäolisem variant on liituda mõne läänekonverentsi meeskonnaga.

"Minust oleks silmakirjalik väita, et me pole läbirääkimistes olnud. Ma ei maini aga seda klubi, mis on temast väga huvitatud," jäi agent salapäraseks.

2014. aastal Madridi Realiga liitunud 29-aastane Campazzo on tulnud kahekordseks Euroliiga ja kolmekordseks Hispaania meistriks.