Mavericksi omanik avaldas Luka Doncici kõige muljetavaldavama omaduse

Sloveenia tagamängijast sai Dallase Mavericksis kiiresti NBA staar. Noor mängumees võitis eelmisel hooajal ka Parima Uustulnuka auhinna.

2018. aasta NBA drafti kolmandat valikut peavad mõned juba liiga üheks parimaks korvpalluriks. Mavericksi omanik Mark Cuban jagas oma vaimustust Doncicist New York Postile.”See on imeline, kui palju ta suudab lõbutseda väljakul. See, et ta tõesti naudib igat minutit platsil, mõjub ka teistele positiivselt. Ta on arusaadavalt tehniline, aga tal on ka omadus muuta teised meeskonnakaaslased paremaks.”

Sel hooajal kogus Doncic ühes mängus keskmiselt 28,7 punkti, 9,3 lauapalli ning 8,7 korvisöötu.