Maailmarahu vahetas uuesti nime

NBA staaridest on varem nime vahetanud ka Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon, World B. Free ja Bison Dele, kuid Ron Artest on esimene, kes teinud seda suisa kaks korda.

2011. aastal Metta World Peace'i nime võtnud Artest avaldas Danny Greeni videoblogis Inside the Green Room, et on endale võtnud abikaasa perekonnanime.

"Mu nimi on nüüd Metta Ford-Artest. Võtsin oma naise perekonnanime ja lisasin sellele enda oma," ütles Artest, kes on abielus Maya Fordiga.

Viimati 2017. aastal NBA-s mänginud 40-aastane Artest töötab praegu abitreenerina G-liigas South Bay Lakersis.