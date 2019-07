Maailma kuumima korvpalluri klubivaliku tagamaad: hirm Lakersi ees ja erakordne vahetuskaup

Eriliseks teeb tehingu George'i hankimiseks Oklahoma Cityle antud vahetuskaup, mida peetakse NBA ajaloo võimsaimaks paketiks. Clippers saadab Thunderisse andeka mängujuhi Shai Gilgeous-Alexanderi ja kogenud itaallase Danilo Gallinari, kõige magusamad on aga tulevased draft'ivalikud.

Thunder saab Clippersi 2022., 2024. ja 2026. aasta esimese ringi valikuõigused, kusjuures Clippers ei pannud neile peale ühtegi piirangut. Lisaks saab Thunder kasutada seni Clippersi käsutuses olnud Miami Heati 2021. ja 2023. aasta esimese ringi valikuid. Neist 2021. aasta oma on piiranguta, 2023. aasta valik läheb Thunderile ainult juhul, kui see pole 14 esimese hulgas. Järgmistel aastatel võib Thunder siiski valiku endale saada, aga täpsed tingimused pole USA meediasse veel jõudnud.

Lisaks on Thunderil võimalus Clippersiga 2023. ja 2025. aasta avaringi valikud ära vahetada. Thunder loodab, et selleks ajaks on Leonard (praegu 28) ja George (29) juba liiga vanad, et Clippersit kõrges mängus hoida.



Russell Westbrooki ja Paul George'i koostöö sai läbi. Foto: Reuter / Scanpix



Sarnase, aga pisut nigelama paketi (Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, kolm esimese ringi valikut ja üks vahetuse võimalus) andis Los Angeles Lakers juuni keskel New Orleans Pelicansile Anthony Davise eest.