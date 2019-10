Luka Doncic: tahan Dirk Nowitzki jälgedes käia

Saksamaa tähtmängija lõpetas karjääri tänavuse hooaja järel. Ta veetis Mavericksis 21 hooaega ja aitas klubi korra ka meistritiitlini.

"Dirk oli siin 21 aastat," vahendas Eurohoops noore sloveenlase sõnu. "Ma tahan siia jääda ja tema jälgedes käia."

"Võitjakultuuri ülesehitamine on väga oluline," jätkas Doncic. "Tahame uuel hooajal jõuda play-offi ja usun, et saame sellega hakkama. Kindlasti on see minu eesmärk uueks aastaks. Kogu meeskond on hooaja eel elevil."

Mavericks jõudis play-offi viimati 2016. aastal. Kohamängudel saadi esimesest ringist viimati edasi 2011. aastal, mil nad tulid lõpuks NBA meistriks.