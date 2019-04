Los Angeles Lakersist vallandatud peatreener leidis uue töökoha

NBA siseeluga kursis olev ajakirjanik Sam Amick teatas Twitteris, et Kings ja Walton on jõudnud tingimuste osas kokkuleppele. Amicku andmetel võttis Waltoniga võimaliku töö osas ühendust Kingsi tegevjuht, endine tähtmängija Vlade Divac. Waltoniga leping kestab hooaja 2022/2023 lõpuni.

Walton veetis Lakersi peatreeneri toolil viimased kolm hooaega, ent ei suutnud meeskonda kordagi play-offi aidata. Eelmisel suvel LeBron Jamesi palganud Lakers piirdus lõppenud põhiturniiril 37 võiduga 82-st mängust ning oli läänekonverentsis kümnes. Play-offi pääs jäi juba 11 võidu kaugusele. Kolme aastaga jäi Waltoni arvele 98 võitu ja 147 kaotust.

Sacramento Kings jäi tänavu esimesena läänekonverentsis play-offist välja, lõpetades täpselt Lakersi ees üheksandal kohal.

The Kings and Luke Walton have agreed to terms for him to be the next coach, a source tells @TheAthleticNBA. The length of his deal will be in line with that of Kings GM Vlade Divac, running through the 2022-23 season.