Los Angeles Lakersi kodumäng Clippersiga lükati suure tragöödia tõttu edasi

Lakersi klubi andis teada, et pärast kõnelusi oma mängijate ja tehnilise staabiga leiti, et kõige parem on antud olukorras eelseisev matš edasi lükata.

"Koos NBA-ga konsulteerimise järel lükatakse teisipäevale, 28. jaanuarile planeeritud Los Angeles Lakersi ja Los Los Angeles Clipperi mäng edasi ja peetakse kunagi hiljem. Lakersi klubi tahab tänada kõiki inimesi tohutult sooja toetuse ja kaasatundmise eest. See on kõigi meie jaoks väga raske aeg. Jätkame Kobe Bryanti perekonna toetamist ja anname esimesel võimalusel uut informatsiooni," seisab Lakersi pressiavalduses.

20 aastat Lakersis mänginud Bryant hukkus oma 13-aastase tütre ja veel seitsme inimesega pühapäeval Californias toimunud helikopteriõnnetuses. Bryant oli 41-aastane.