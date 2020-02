Los Angeles Lakers sai magusa võidu ja täiendas koosseisu

Lakersi aitas viimasel minutil võidule LeBron James keskpositsioonivise 30 sekundit enne lõppu. Viimane rünnak jäi Celticsile, aga Jayson Tatum tegi sekund enne lõppu ründevea.

Kokkuvõttes tegi Tatum siiski suurepärase esituse, ta viskas 41 punkti ja kordas sellega oma NBA-karjääri skoorirekordit. Lakersi kasuks tõi 32 punkti ja 13 lauapalli Anthony Davis, James lisas 29 punkti.

Lakersil on kirjas 43 võitu ja 12 kaotust, teist kohta hoidva Denver Nuggetsi ees on edu juba üsna kindel, sest Nuggetsil on 39 võitu ja 18 kaotust.

Celtics on idakonverentsis 39 võidu ja 17 kaotusega kolmas, juhib Milwaukee Bucks 48 võidu ja 8 kaotusega.

Nädalavahetusel täiendas Lakers oma pinki suure ääre Markieff Morrisega, kes jõudis Detroit Pistonsiga kokkuleppele lepingu väljaostmises. 30-aastane ja 203 cm pikkune Morris viskas 44 mängus Pistonsi eest keskmiselt 11 punkti ja võttis 3,9 lauapalli.

Morrise kaksikvend Marcus mängib alates veebruari algusest teises Los Angelese klubis Clippersis.