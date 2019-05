Los Angeles Lakers palkas LeBron Jamesi ja kompaniid ohjama uue peatreeneri

45-aastane Vogel töötas karjääri alguses Boston Celticsis, Philadelphia 76ersis ja Indiana Pacersis abitreenerina, enne kui ta 2011. aastal Pacersi peatreeneriks määrati. Pacersi peatreenerina juhtis ta meeskonna mitmel korral play-off'is kaugele: 2013. aastal anti näiteks seitsmemänguline lahing LeBron Jamesi, Dwyane Wade'i ja Chris Boshi Miami Heatile.

2016. aastal Pacersist lahkununa töötas ta kaks hooaega Orlando Magicu peatreenerina, kuid seal teda säärane edu ei saatnud. Vaheaasta järel on Vogel NBA-s tagasi ning on värskelt Los Angeles Lakersiga sõlminud kolmeaastase lepingu.

Sealjuures on USA meedia andmetel Lakers Vogeli kõrvale abitreeneriks soovimas Jason Kiddi, kes asus 2013. aastal mängijakarjääri lõpetamise järel kohe Brooklyn Netsi peatreeneriks, aastase töö järel Netsis töötas ta veel kolm ja pool aastat Milwaukee Bucksi juhendajana, enne kui ta ka Bucksist vallandati.

Uue peatreeneri sai ka Cleveland Cavaliers, kes määras meeskonna uueks juhendajaks seni Michigani ülikooli korvpallimeeskonda juhendanud 66-aastase John Beileini. Viimase 12 aastat Michigani ülikoolis töötanud Beileini jaoks on tegu karjääri esimese NBA töökohaga.