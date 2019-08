Los Angeles Lakers palkas kunagise superkeskmängija

Lakers vajas keskmängijate osakonda lisa pärast seda, kui DeMarcus Cousins rebestas põlve ristatisideme. Suure tõenäosusega teda sel hooajal enam väljakul ei näe. Lisaks Cousinsile oli Lakersi ridades vaid üks puhas keskmängija, JaVale McGee.

Tsentrina on karjääri jooksul tegutsenud ka Anthony Davis, aga ta on avalikult välja öelnud, et eelistab mängida suure ääre kohal.

Viimastel päevadel päevadel näitas lisaks Lakersile oma oskusi ka Joakim Noah, aga ESPN-i andmetel jättis Howard parema mulje. Tema 2,6 miljoni dollarine leping pole garanteeritud, Lakers võib ta kuni 7. jaanuarini ilma tagajärgedeta lahti lasta.

Väidetavalt lubas Howard, et ta on muutunud mees ja lubas alandlikult olla rollimängija, kes võtab lauapalle ja blokeerib viskeid. Füüsiliselt peaks ta olema viimaste aastate parimas vormis ja seljapiirkonna vigastused on välja ravitud. Mullu tegi ta Washington Wizardsi eest kaasa vaid üheksa mängu.