Los Angeles Lakers loodab meeskonda tugevdada Saksamaa korvpalluriga

Väidetavalt võib Lakers 27-aastase Schröderi vastu anda veteranmängija Danny Greeni ja NBA käesoleva aasta drafti 28. valikuõiguse.

Enne seda ESPNi uudist ütles Schröder, et on saanud teistelt klubidelt pakkumisi, kuid ta ei ole kunagi tahtnud minna sellistesse suurklubidesse nagu Lakers ja Clippers, sest on Thunderis väga rahul.

Schröder kogus lõppenud hooajal 65 mänguga keskmiselt 19,8 punkti, 4,0 resultatiivset söötu ja 3,6 lauapalli. Saksamaa korvpalluril on Thunderiga leping veel üheks hooajaks, mis toob talle sisse 15,5 miljonit dollarit.

Lakers võib ESPNi andmetel uue hooaja eel ilma jääda Rajon Rondost ja Avery Bradley`st.