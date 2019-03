Los Angeles Lakers kardab, et Big Baller tossud lõhkusid Lonzo hüppeliigese

Vendadest Ballidest vanim ja edukaim korvpallur on kahel esimesel hooajal NBA-s mänginud vaid 99 minuti jagu. Tema kollanokahooaeg läks õla- ja põlvevigastuste nahka - nende hädade pärast tuli vahele jätta 30 mängu. Tänavu 19. jaanuaril nihestas ta mängus Houston Rocketsi vastu hüppeliigest ega ole sellest ajast saadik platsile naasnud.

Los Angeles Lakers muretseb, et Lonzo viimased hädad võivad olla tingitud tema Big Baller brändi tossudest.

"Nad rääkisid minuga sellest," kinnitas Lonzo Ball kaks nädalat tagasi ESPN-ile. "Nad küsisid minult selle kohta ja ma ütlesin neile: "Tunnen end mugavalt. Kui mul poleks mugav, siis ma ei mängiks nendega. Kui ma ei mängiks nendega, mängiksin ma Kobe [Bryanti] signatuuriga Nike'i tossudega. Trenni teen ma LeBron Jamesi Nike'idega, aga ainult sellepärast, et need on jäigemad.""

Lonzo lisas, et on valmis tegema oma Big Baller tossudele "vaid mõned väiksed muudatused", kui need vajalikuks osutuvad.

Läinud reedel teatas ESPN, et Lonzo Ball on Big Baller brändis teinud omavolililiselt ümberkorraldusi. Probleem olevat ühes brändi kaasomanikus, kriminaalse minevikuga Alan Fosteris (omab 16,3 protsenti Big Balleri osakutest), kes oma investeeringud tegemata on jätnud. Seetõttu on Ballidel puudu 1,5 miljonit dollarit. Otsuse Foster paadist välja heita olevat Lonzo teinud isa teadmata.

"Foster kasutas ligipääsu mu ärile ja isiklikele finantsidele, et ise rikastuda. Seetõttu olen otustanud lõhkuda kõik sidemed Alaniga päevapealt," ütles Lonzo.

Laupäeval postitas Lonzo Ball Instagrami pildi, kirjutades selle kommentaariks: "Liigun suuremasse ja paremasse #MyOwnMan." USA meedia luges sellest välja, et Lakersi mängumees on sõlmimas lepingut Nike'iga.