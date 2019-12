Lionel Messi alistanud LeBron James valiti lõppeva kümnendi parimaks sportlaseks

James tuli kümne aasta jooksul kolmel korral NBA meistriks (2012. ja 2013. aastal Miami Heatiga, 2016. Cleveland Cavaliersiga), 2012. ja 2013. aastal valiti ta NBA põhihooaja kõige väärtuslikumaks mängijaks. Lisaks võitis James 2012. aasta USA koondisega olümpiakulla.

Jamesi lähimad konkurendid olid jalgpallur Lionel Messi, ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i staar Tom Brady, ujuja Michael Phelps ja sprinter Usain Bolt.

Naistest kümnendi parimaks sportlaseks valitud Serena Williams võitis selle aja jooksul 12 suure slämmi turniiri. Tema konkurendid jõudsid parimal juhul kolme esikohani.

Williamsile järgnesid sportvõimleja Simone Biles, ujuja Katie Ledecky ning mäesuusatajad Lindsey Vonn ja Mikaela Shiffrin.

AP valikute puhul tuleb märkida, et uudisteagentuuri töötajate seas on peamiselt ameeriklased ja seega on AP ajalooliselt eelistanud USA sportlasi.