Legendaarne peatreener kritiseeris Donald Trumpi: kui tal oleks aju, ütleks ta midagi inimeste ühendamiseks, kuid ta mõtleb ainult iseendale

25. mail arreteerimise käigus tapetud pereisa George Floydi surm on vallandanud rahutused üle kogu USA.

"Mind ikka rabab, et oleme kõik näinud politseipoolset vägivalda ja rassismi, kuid midagi ei muutu," vahendas Eurohoops peatreenerina viiel korral NBA meistriks Popovichi sõnu. "Sellepärast ongi praegused protestid nii plahvatuslikud. Ilma juhtimise ja probleemi mõistmisega ei muutu aga midagi. Valgenahalised ameeriklased on alati vältinud probleemiga tegelemist, sest see on olnud meie privileeg. See peab samuti muutuma."

Popovichi sõnul pole president Trump seni piisavalt jõuliselt riigis toimuvale reageerinud. "See on uskumatu. Kui Trumpil oleks aju, isegi, kui see oleks 99% küüniline, tuleks ta ja ütleks midagi inimeste ühendamiseks. See teda aga ei huvita," sõnas Popovich. "Isegi nüüd. Just nii suures meeltesegaduses ta on. Ta mõtleb ainult iseendale ning sellele, mis talle kasuks tuleb. Trumpi puhul pole kunagi asi üldises heaolus."

"On selge, mida tuleb teha. Meil on vaja presidenti, kes lihtsalt ütleks avalikult "black lives matter" ("mustanahaliste elud loevad" - toim), kuid ta ei tee seda. Trump ei saa seda teha, sest tema jaoks on olulisem rahustada maha väike kogukond, kes tema hullumeelsust aktsepteerib," jätkas USA koondise loots, lisades, et asi pole ainult presidendis. "Kogu süsteem peab muutuma. Teen endast kõik, et aidata, sest liidrid just niimoodi teevad. Trump ei suuda aga meid positiivsele teele juhtida, sest ta pole liider."

Gregg Popovich Foto: JASON SZENES, EPA/Scanpix