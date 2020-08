LeBron Jamesi vastus Donald Trumpi kriitikale: meid see ei huvita

President Trump, kes on varasemaltki mõistnud hukka sportlaste kombe rahvushümni ajal põlvitada, rääkis kolmapäeval Fox Newsile, et tegu on häbiväärse käitumisega. "Kui näen inimesi põlvitamas ning meie lipu ja hümni vastu lugupidamatust näitamas, siis ma enam mängu ei jälgi. Töötasime koos NBA-ga väga tugevalt koos, et asju lahti rääkida, kuid siis näen hümni ajal põlvitamist. See on minu jaoks aktsepteerimatu."

Trumpi sõnavõttu paluti pärast Los Angelese klubide Clippersi ja Lakersi vahelist kohtumist kommenteerida viimaste mängumehel LeBron Jamesil. "Ma tõesti ei usu, et korvpallikommuun on kurb tema vaatamise kaotamise pärast. See on kõik, mis mul on öelda. Tean juba, kuidas asi minema hakkaks ning milliseks kujuneb. Ma ei hakka sellesse laskuma," rääkis James, kes on varasemaltki Trumpiga sõnasõtta sattunud. "Saan rääkida kõikide eest, kes seda mängu arvab ja ütlen, et meid see ei huvita."

Jamesiga ühines Clippersi peatreener Doc Rivers. "Kaotasime ühe vaataja," sõnas loots. "Mis seal ikka. Tõesti, mind see ei huvita. Me teame, et õiglus on meie poolel. Eks?"

Rivers mainis seejärel enda mütsi, kus ta kandis peal sõnumit "Hääleta". "Just seda meie president ei taha lasta meil teha. MInu jaoks on see lihtsalt häbiväärne."