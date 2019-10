LeBron James tegi teraval Hiina-teemal üllatava sõnavõtu

Segases olukorras, kus ühel kaalukausil on demokraatlikud väärtused ja teisel pool Hiinast tulevad miljardid dollarid, on NBA võtnud üha jõulisemalt Moreyt toetava seisukoha, rõhudes sõnavabadusele ja tema õigusele selliseid väljaütlemisi teha.

Varemgi meeleldi poliitiliselt teravatel teemadel sõna võtnud LeBron James tegi seekord võrdlemisi üllatava sisuga avalduse, andes esialgu justkui mõista, et Morey käitus täiesti valesti.

"Me kõik usume sõnavabadusse, aga teatud hetkedel on sõnadel tagajärjed, kui sa mõtled vaid enda peale. Ma ei taha Daryliga sõnasõtta sattuda, ent usun, et ta polnud olukorrast piisavalt teadlik. Paljud inimesed oleksid võinud haiget saada - mitte ainult rahaliselt, aga ka füüsiliselt ja vaimselt. Seega peame olema ettevaatlikud, kui me midagi teeme või ütleme - isegi kui meil on sõnavabadus," sõnas James reporteritega suheldes.

Hiljem otsustas James oma sõnumit Twitteris täpsustada. "Las ma selgitan. Ma usun, et enne säutsu ei olnud selle võimalikule mõjule ja tagajärgedele mõeldud. Ma ei räägi säutsu sisust, seda võivad teha teised. Minu meeskond ja liiga jätab seljataha keerulise nädala. Arvan, et inimesed peaksid aru saama, mida üks säuts võib teistele teha. Selle säutsuga oleks võinud nädala oodata."